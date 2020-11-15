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16:30

Избивавшие мигрантов петербургские подростки стали фигурантами уголовного дела

фото ЗакС политика Избивавшие мигрантов петербургские подростки стали фигурантами уголовного дела

Петербургская полиция завела уголовное дело против трех старшеклассников, задержанных 12 ноября, написала "Фонтанка" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Им вменяются издевательства над мигрантами и бездомными, которые записывались на видео, а также разбой. Двоих фигурантов дела отпустили без каких-либо ограничений, а третьему назначили подписку о невыезде.

По данным силовиков, подростки принадлежат к неонацистским кругам и имеют характерные клички. Непосредственно в день задержания они успели избить нескольких людей, обозначив свою акцию как "Зачистка Петербурга от нерусских". Максимальное наказание, которое может грозить всем троим, предполагает десятилетний срок лишения свободы.

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