Радзиховский считает неприличной критику "карабахской" политики Путина

Политолог и публицист Леонид Радзиховский высказался о повсеместно встречающейся ему критике действий российского президента Владимира Путина на Кавказе, а точнее, критики позиции в отношении армяно-азербайджанского конфликта. Не будучи сторонником Путина, политолог удивляется, что претензии к главе РФ находятся у либерально-демократической общественности даже тогда, когда тот фактически ничего не делает и напрямую не вмешивается в чужой территориальный конфликт. Расхожее мнение о том, что якобы Путин "предал армян" вызывает у аналитика недоумение.

"Демтусовка ведет себя просто откровенно-неприлично. Ребята, вы чего предлагаете - воевать? Винтовку в руки - и в Армению давайте, кто мешает? Ну, староваты - детей пошлите. Нет, вы этого не хотите. А если б Путин послал туда войска, вы бы первыми кричали: "Диктатор, тиран, наши мальчики, что он делает ради своих амбиций!". Я понимаю, что вам надо ругать Путина, но уж ругайте как-то по делу, а то жалко это выглядит", - рассудил эксперт в интервью ARU tv.

По словам Радзиховского, ультрапатриотические силы тоже ведут себя не совсем адекватно, но они хотя бы последовательны в своем желании войны.

Напомним, что вооруженная борьба Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах, история которой насчитывает десятилетия, возобновилось в конце сентября и продлилось полтора месяца. Азербайджан добился присоединения к своей территории семи районов непризнанной республики Нагорный Карабах, населенных по преимуществу армянами. Следить за безопасностью на этой спорной земле будут в том числе российские миротворцы.