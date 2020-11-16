18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16 ноября, 19:51

В Карелии для борьбы с пандемией отключат Wi-Fi в торговых центрах

фото ЗакС политика В Карелии для борьбы с пандемией отключат Wi-Fi в торговых центрах

В рамках нового пакета "антивирусных" ограничений карельское правительство ввела оригинальный запрет. Несмотря на то, что власть не планирует закрывать торговые центры для посетителей, с 19 ноября на их территории нельзя будет воспользоваться Wi-Fi. Об этом на своей странице "ВКонтакте" объявил глава региона Артур Парфенчиков. Кроме того, до 15 декабря в торгово-развлекательных центрах закрываются зоны детского досуга.

Как и в Петербурге, карельские власти возвращаются к запрету на работу заведений общепита в ночное время. Но самая главная из вводимых мер, по мнению Парфенчикова, касается транспорта.

"Прежде всего, с сегодняшнего дня все работодатели должны обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно домой. Поскольку транспорт является серьезным источником заражения коронавирусом, мы уже ограничили количество пассажиров – не более 50% от сидячих мест", - пишет чиновник.

С начала пандемии в республике заразились COVID-19 свыше 10 тысяч жителей и скончались с инфекцией 72 из них.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18 ноября, 19:13 В новой инфекционной больнице в Коммунарке взорвался кислород

18 ноября, 18:32 В Смольном отчитались о числе медиков, получивших различные коронавирусные выплаты

18 ноября, 16:25 Владельцы ТЦ во избежание закрытия ищут компромисса со Смольным и Роспотребнадзором

18 ноября, 14:25 Виталий Милонов заразился коронавирусом

18 ноября, 12:33 Макаров заявил, что привьется от COVID только после врачей и учителей

18 ноября, 11:27 В России выявили еще 20,9 тысяч заболевших коронавирусом, свыше 2 тысяч - в Петербурге

17 ноября, 20:30 В РПЦ утверждают, что нельзя закрыть храмы без объявления режима ЧС

17 ноября, 18:33 Шлосберг пытается защитить частные медлаборатории от псковского Роспотребнадзора

17 ноября, 17:59 В Псковской областной больнице выявили очаг коронавируса

17 ноября, 17:45 С коронавирусом столкнулись лично уже 130 депутатов Госдумы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
0:01 Системный кандидат для Горизбиркома

18 ноября, 22:58 Спортивные мероприятия в Петербурге закроют для зрителей с 23 ноября

18 ноября, 21:15 Дольщики Normann объявили о завершении голодовки

18 ноября, 20:58 Карельскому историку Юрию Дмитриеву могут увеличить срок заключения

18 ноября, 20:30 Учреждение при Минобороны оштрафовали за повреждение дома-памятника в Кронштадте

18 ноября, 19:58 На очередной "Стратегии-18" в Кудрово задержали пятерых активистов

18 ноября, 19:45 Беглов высоко оценил работу аппарата Шишлова

18 ноября, 19:19 ЗакС эмоциональный

18 ноября, 19:13 В новой инфекционной больнице в Коммунарке взорвался кислород

18 ноября, 18:48 Путин назначил врио губернатора Белгородской области и врио главы Мордовии

18 ноября, 18:32 В Смольном отчитались о числе медиков, получивших различные коронавирусные выплаты

18 ноября, 17:59 Шлосберг готов к объединению с Навальным на время выборной кампании в Госдуму

18 ноября, 17:22 Елин не ожидает увидеть на Рождественской ярмарке "такого числа гостей, как было раньше"

18 ноября, 16:59 Амосов: Представитель Горизбиркома не должен быть так связан с руководством города

18 ноября, 16:55 В профсоюзе "Учитель" опасаются полного перехода на дистанционное обучение

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru