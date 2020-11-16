В Карелии для борьбы с пандемией отключат Wi-Fi в торговых центрах

В рамках нового пакета "антивирусных" ограничений карельское правительство ввела оригинальный запрет. Несмотря на то, что власть не планирует закрывать торговые центры для посетителей, с 19 ноября на их территории нельзя будет воспользоваться Wi-Fi. Об этом на своей странице "ВКонтакте" объявил глава региона Артур Парфенчиков. Кроме того, до 15 декабря в торгово-развлекательных центрах закрываются зоны детского досуга.

Как и в Петербурге, карельские власти возвращаются к запрету на работу заведений общепита в ночное время. Но самая главная из вводимых мер, по мнению Парфенчикова, касается транспорта.

"Прежде всего, с сегодняшнего дня все работодатели должны обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно домой. Поскольку транспорт является серьезным источником заражения коронавирусом, мы уже ограничили количество пассажиров – не более 50% от сидячих мест", - пишет чиновник.

С начала пандемии в республике заразились COVID-19 свыше 10 тысяч жителей и скончались с инфекцией 72 из них.