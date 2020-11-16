18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16 ноября, 20:08

Беглов: Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех

фото ЗакС политика Беглов: Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех

В еженедельной авторской программе на петербургской частоте "Радио России" губернатор Александр Беглов постарался успокоить горожан, встревоженных сведениями о возникшем дефиците лекарственных препаратов. В целом, они соответствуют действительности, признал чиновник, но, с его точки зрения, гражданам вполне по силам нормализовать ситуацию, если сохранять здравомыслие.

"Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств", - заверил глава города.

Он лишний раз напомнил о том, что скоро лечащихся на дому обеспечат бесплатными лекарствами от коронавируса, которые куплены на 203 млн рублей из федерального бюджета. Вопреки становящейся все более затратной эпидемиологической ситуации ничто пока, по мнению Беглова, не указывает на проблемы с администрированием. 

"Эпидемия испытывает нас на прочность, но система здравоохранения функционирует в рабочем режиме. Организуем новые места для заболевших в стационарах. Нашим резервом остаются мощности госпиталя в Ленэкспо", - подчеркнул губернатор.

Отметим. что 16 ноября суточный антирекорд по заболевшим COVID-19 был в Петербурге в очередной раз побит. Впервые этот показатель превысил отметку в две тысячи человек. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18 ноября, 19:13 В новой инфекционной больнице в Коммунарке взорвался кислород

18 ноября, 18:32 В Смольном отчитались о числе медиков, получивших различные коронавирусные выплаты

18 ноября, 16:25 Владельцы ТЦ во избежание закрытия ищут компромисса со Смольным и Роспотребнадзором

18 ноября, 14:25 Виталий Милонов заразился коронавирусом

18 ноября, 12:33 Макаров заявил, что привьется от COVID только после врачей и учителей

18 ноября, 11:27 В России выявили еще 20,9 тысяч заболевших коронавирусом, свыше 2 тысяч - в Петербурге

17 ноября, 20:30 В РПЦ утверждают, что нельзя закрыть храмы без объявления режима ЧС

17 ноября, 18:33 Шлосберг пытается защитить частные медлаборатории от псковского Роспотребнадзора

17 ноября, 17:59 В Псковской областной больнице выявили очаг коронавируса

17 ноября, 17:45 С коронавирусом столкнулись лично уже 130 депутатов Госдумы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
0:01 Системный кандидат для Горизбиркома

18 ноября, 22:58 Спортивные мероприятия в Петербурге закроют для зрителей с 23 ноября

18 ноября, 21:15 Дольщики Normann объявили о завершении голодовки

18 ноября, 20:58 Карельскому историку Юрию Дмитриеву могут увеличить срок заключения

18 ноября, 20:30 Учреждение при Минобороны оштрафовали за повреждение дома-памятника в Кронштадте

18 ноября, 19:58 На очередной "Стратегии-18" в Кудрово задержали пятерых активистов

18 ноября, 19:45 Беглов высоко оценил работу аппарата Шишлова

18 ноября, 19:19 ЗакС эмоциональный

18 ноября, 19:13 В новой инфекционной больнице в Коммунарке взорвался кислород

18 ноября, 18:48 Путин назначил врио губернатора Белгородской области и врио главы Мордовии

18 ноября, 18:32 В Смольном отчитались о числе медиков, получивших различные коронавирусные выплаты

18 ноября, 17:59 Шлосберг готов к объединению с Навальным на время выборной кампании в Госдуму

18 ноября, 17:22 Елин не ожидает увидеть на Рождественской ярмарке "такого числа гостей, как было раньше"

18 ноября, 16:59 Амосов: Представитель Горизбиркома не должен быть так связан с руководством города

18 ноября, 16:55 В профсоюзе "Учитель" опасаются полного перехода на дистанционное обучение

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru