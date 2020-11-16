18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16 ноября, 20:58

В комитете по природопользованию объяснили загрязнение воды в Кронштадте

фото ЗакС политика В комитете по природопользованию объяснили загрязнение воды в Кронштадте

Чиновники из комитета по природопользованию отреагировали на сигналы о предположительно опасном загрязнении вод Финского залива у берега острова Котлин. Как показала выездная проверка специалистов, странный зеленый цвет воды у форта "Шанц" стал следствием органических процессов: на побережье скопилось слишком много сине-зеленых водорослей, безвредных для окружающей среды.

Кроме того, в комитете опровергли разошедшееся по пабликам в соцсетях мнение, будто именно недавнее загрязнение виновато в массовой гибели моллюсков, которое тоже наблюдается в Кронштадтском районе. 

"На берегу действительно много пустых раковин, но это абсолютно естественная картина. Пустые створки моллюсков ветром и волнами регулярно выносит на берег. Кроме того, огромное количество чаек и ворон питается моллюсками и выклевывает их из раковины", - пояснила глава подведомственного комитету ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий" Татьяна Ковалева.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13 ноября, 15:30 Экологи выявили очередную промышленную свалку в Невском районе

6 ноября, 13:33 Прокуратура занялась "бетонной рекой" в районе Кингисеппа

29 октября, 11:56 "Газпром" стал ответчиком по иску Росприроднадзора на рекордную для себя сумму

28 октября, 14:35 Генпрокуратура не нашла чистой воды ни в одном водоеме Урала

28 октября, 11:43 Загрязнение карельской реки Кемь горючей жидкостью подтвердилось

27 октября, 12:08 Завершена ликвидация последствий нефтеразлива на реке Колве в НАО

26 октября, 20:55 Экологи просят Беглова решить проблемы мусорного завода на Волхонском шоссе

26 октября, 19:49 В карельской реке после аварии на ГЭС заметили масляные пятна

24 октября, 14:15 В пробах воды из океана на Камчатке нашли продукты распада ракетного топлива

23 октября, 13:19 СК назвал цветение фитопланктона одной из главных версий загрязнения океана на Камчатке


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
0:01 Системный кандидат для Горизбиркома

18 ноября, 22:58 Спортивные мероприятия в Петербурге закроют для зрителей с 23 ноября

18 ноября, 21:15 Дольщики Normann объявили о завершении голодовки

18 ноября, 20:58 Карельскому историку Юрию Дмитриеву могут увеличить срок заключения

18 ноября, 20:30 Учреждение при Минобороны оштрафовали за повреждение дома-памятника в Кронштадте

18 ноября, 19:58 На очередной "Стратегии-18" в Кудрово задержали пятерых активистов

18 ноября, 19:45 Беглов высоко оценил работу аппарата Шишлова

18 ноября, 19:19 ЗакС эмоциональный

18 ноября, 19:13 В новой инфекционной больнице в Коммунарке взорвался кислород

18 ноября, 18:48 Путин назначил врио губернатора Белгородской области и врио главы Мордовии

18 ноября, 18:32 В Смольном отчитались о числе медиков, получивших различные коронавирусные выплаты

18 ноября, 17:59 Шлосберг готов к объединению с Навальным на время выборной кампании в Госдуму

18 ноября, 17:22 Елин не ожидает увидеть на Рождественской ярмарке "такого числа гостей, как было раньше"

18 ноября, 16:59 Амосов: Представитель Горизбиркома не должен быть так связан с руководством города

18 ноября, 16:55 В профсоюзе "Учитель" опасаются полного перехода на дистанционное обучение

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru