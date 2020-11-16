В комитете по природопользованию объяснили загрязнение воды в Кронштадте

Чиновники из комитета по природопользованию отреагировали на сигналы о предположительно опасном загрязнении вод Финского залива у берега острова Котлин. Как показала выездная проверка специалистов, странный зеленый цвет воды у форта "Шанц" стал следствием органических процессов: на побережье скопилось слишком много сине-зеленых водорослей, безвредных для окружающей среды.

Кроме того, в комитете опровергли разошедшееся по пабликам в соцсетях мнение, будто именно недавнее загрязнение виновато в массовой гибели моллюсков, которое тоже наблюдается в Кронштадтском районе.

"На берегу действительно много пустых раковин, но это абсолютно естественная картина. Пустые створки моллюсков ветром и волнами регулярно выносит на берег. Кроме того, огромное количество чаек и ворон питается моллюсками и выклевывает их из раковины", - пояснила глава подведомственного комитету ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий" Татьяна Ковалева.