Полиция Москвы возбудила дело об избиении фотокорра "Коммерсанта" при съемке курсов валют

Полиция Москвы уголовное дело по факту нападения на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, сообщает "Коммерсантъ".

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Первого подозреваемого – Романа Московского, который числится безработным, - задержали 13 ноября на Кутузовском проспекте. Его отпустили под подписку о невыезде.

На Анатолия Жданова напали 3 ноября, когда он по заданию редакции фотографировал на Кутузовском проспекте табло с курсами валют. Его избили двое мужчин, один из которых был одет в форму сотрудника ЧОПа. Нападавшие требовали от Жданова удалить кадры, на которых был изображен обменный пункт.