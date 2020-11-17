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17 ноября, 9:32

Полиция Москвы возбудила дело об избиении фотокорра "Коммерсанта" при съемке курсов валют

фото ЗакС политика Полиция Москвы возбудила дело об избиении фотокорра "Коммерсанта" при съемке курсов валют

Полиция Москвы уголовное дело по факту нападения на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, сообщает "Коммерсантъ".

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Первого подозреваемого – Романа Московского, который числится безработным, - задержали 13 ноября на Кутузовском проспекте. Его отпустили под подписку о невыезде.

На Анатолия Жданова напали 3 ноября, когда он по заданию редакции фотографировал на Кутузовском проспекте табло с курсами валют. Его избили двое мужчин, один из которых был одет в форму сотрудника ЧОПа. Нападавшие требовали от Жданова удалить кадры, на которых был изображен обменный пункт.

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