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17 ноября, 10:26

В Госдуме рассказали о планах ликвидировать Роспечать и Россвязь

фото ЗакС политика В Госдуме рассказали о планах ликвидировать Роспечать и Россвязь

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в разговоре с "Известиями" заявил, что в правительстве обсуждают возможность сокращения Роспечати и Россвязи в свете будущей оптимизации системы госуправления.

По словам Хинштейна, кабмин обсуждает вопрос оптимизации структуры Министерства цифрового развития, и это "дело ближайшего будущего".

"Что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается", - рассказал Хинштейн.

Депутат подчеркнул, что к Роскомнадзору при этом "вопросов нет и быть не может".

Хинштейн напомнил, что в 2000-х годах уже пытались провести административную реформу, создав три уровня федеральной власти – министерства, службы и агентства. По мнению Хинштейна, достигнуть цели унификации не удалось: в ведомств нет агентств, а в некоторых они дублируют функции министерств.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу системы госуправления, которая начнется с 1 января 2021 года. Ожидается, что в ее рамках сократят штаты в министерствах и региональных подразделениях на 5-10%.

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