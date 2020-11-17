УФАС выявило картель почти на 100 млн рублей на рынке благоустройства Петербурга

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС выявила картельное соглашение между несколькими компаниями при закупках на проведение работ по благоустройству территорий в Петербурге, сообщили представители УФАС.

ООО "Грандстройсеверо-Запад", ООО "Ремстрой", ООО "Партнер" и ООО "Вектор" в 2018-2020 годах совместно участвовали в 12 закупках, сумма начальных цен составила более 98,8 млн рублей. УФАС установило, что компании подавали заявки с одного IP-адреса, файлы заявок создавались одним человеком на одном компьютере, а начальная цена контрактов снижалась на 0-1%.

Антимонопольщики усмотрели в действиях участника картельного соглашения признаки состава преступления по ч. 1 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Материалы направят в управление МВД по Петербургу и Ленобласти.