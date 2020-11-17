Представитель КПРФ не смог вернуть мандат депутата Петергофа и намерен судиться с Бегловым

Петродворцовый районный суд Петербурга отказался восстанавливать в местном совете города Петергоф бывшего депутата от КПРФ Сергея Алексеева. Об этом ЗАКС.Ру рассказал сам истец.

Петергофские депутаты-единороссы в июле лишили Алексеева мандата после письма из комитета территориального развития, в котором сообщалось, что коммунист вовремя не сдал сведения о доходах и имуществе. Совет расценил это как основание для сложения полномочий.

Бывший депутат утверждает, что не смог лично передать необходимые данные в установленный срок из-за болезни. По словам истца, он попросил друга опустить конверт со своей декларацией в почтовый ящик. Позже Алексеев не обнаружил сведений о своих доходах в сводной таблице на сайте муниципалитета и тогда, уже после установленного срока, направил документы повторно.

Экс-депутат намерен оспорить решение районного суда в городском. Также коммунист заявил ЗАКС.Ру, что готовит иск в отношении губернатора Александра Беглова. Он намерен обжаловать подписанный главой города законопроект Смольного, согласно которому срок сдачи деклараций о доходах продлевался только для чиновников и муниципальных служащих, но не для депутатов. Алексеев уверен, что это противоречит указу президента Владимира Путина о продлении до 1 августа периода предоставления деклараций госслужащих.

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