Бывший замглавы Минэкономразвития стал полпредом правительства в Совете Федерации

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Вадима Живулина полномочным представителем правительства в Совете Федерации, сообщается на сайте правительства.

Ранее Живулин с 2018 года был заместителем главы Минэкономразвития, перед этим он возглавлял департамент оценки регулирующего воздействия.

До Живулина полпредом правительства в Совфеде в течение многих лет был Андрей Яцкин. Эту должность он занимал еще с 2004 года. В начале сентября Яцкин стал первым вице-спикером Совфеда, обязанности полпреда исполняли Александр Синенко и Павел Степанов.