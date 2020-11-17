Петербургские чиновники впервые сдадут кровь в "Невской ратуше"

Сотрудники администрации Петербурга 20 ноября примут участие в городском молодежном дне донора, в рамках которого сдадут кровь, сообщили организаторы акции "Фонд доноров".

Акция проводится совместно с комитетом по молодежной политике. Чиновники, представители молодежного кадрового резерва и сотрудники комитетов и управлений Смольного примут участие в сдаче крови уже седьмой раз.

На этот раз впервые Городская станция переливания крови развернет мобильный донорский пункт на территории "Невской ратуши". Раньше выездная бригада приезжала для этих целей в Смольный.

Городской молодежный день донора в Петербурге проводится с 2013 года. Два раза в год студенты и молодые сотрудники петербургских организаций сдают свою кровь.