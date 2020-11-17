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17 ноября, 16:20

Убившему следователя по особо важным делам студенту дали 14 лет колонии

фото ЗакС политика Убившему следователя по особо важным делам студенту дали 14 лет колонии

Громкое убийство следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной, случившееся два года назад в Подмосковье, обернулось для его исполнителя, 20-летнего Абдулазиза Абдулазизова, приговором в виде четырнадцати лет колонии строгого режима, сообщает сайт Следственного комитета. На момент совершения преступления он учился в вузе на медика. В ходе следствия молодой человек, которому вменили убийство по найму организованной преступной группой и незаконный оборот оружия, полностью признал свою вину.

Согласно материалам дела, заказчиком, Ярославом Сумбаевым, двигал мотив мести: Шишкина работала по одному из дел, в котором он был обвиняемым. Сумбаев пока находится в Грузии, и РФ добивается привлечения его к уголовной ответственности.

Шишкина расследовала "хакерские" дела - в частности, мошеннические схемы, осуществлявшиеся при продаже железнодорожных онлайн-билетов. Ей неоднократно поступали угрозы.

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