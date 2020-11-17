Убившему следователя по особо важным делам студенту дали 14 лет колонии

Громкое убийство следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной, случившееся два года назад в Подмосковье, обернулось для его исполнителя, 20-летнего Абдулазиза Абдулазизова, приговором в виде четырнадцати лет колонии строгого режима, сообщает сайт Следственного комитета. На момент совершения преступления он учился в вузе на медика. В ходе следствия молодой человек, которому вменили убийство по найму организованной преступной группой и незаконный оборот оружия, полностью признал свою вину.

Согласно материалам дела, заказчиком, Ярославом Сумбаевым, двигал мотив мести: Шишкина работала по одному из дел, в котором он был обвиняемым. Сумбаев пока находится в Грузии, и РФ добивается привлечения его к уголовной ответственности.

Шишкина расследовала "хакерские" дела - в частности, мошеннические схемы, осуществлявшиеся при продаже железнодорожных онлайн-билетов. Ей неоднократно поступали угрозы.