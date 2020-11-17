Миронов предлагает вернуть регионам право дополнительно ограничивать продажу алкоголя

Лидер справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов считает нужным передать региональным властям право ограничивать реализацию спиртных напитков по своему усмотрению, выходя за базовые, очерченные федеральным законодательством, рамки. Такая возможность у субъектов РФ имелась до лета 2017 года, и с тех пор, по мнению политика, ситуация стала заметно хуже: алкоголь стали продавать, например, в жилых домах, что было невозможно еще несколько лет назад.

"Федеральный закон – это хорошо, но в некоторых случаях на местах лучше видно, как его подправить, какие нужны дополнения, чтобы он заработал ещё лучше. Многие такие дополнения подходят не для всех территорий. Везде свои особенности, и чтобы решить острые моменты, требуется включение властей отдельно взятого региона", - полагает Миронов, которого цитирует личная пресс-служба.

Аннулирование специфических региональных ограничений в 2017 году привело, по оценке депутата Госдумы, также к росту продаж контрафактного, "паленого" алкоголя и, как следствие, к плачевным последствиям для здоровья его потребителей.