Конкурс на проектирование станции метро в Кудрово перенесли на более поздний срок

Контракт на проектирование станции метро в Кудрово будет разыгран только после того, как будет готов проект планировки территории, пишет "Петербургский дневник". Соответствующая госзакупка доступна на государственном сайте, но она простановлена.

"Проект готовится Дирекцией по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти, плановый срок – весна следующего года", - рассказал глава комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

По его словам, об изменившихся сроках известно чиновникам Смольного, отвечающим за развитие подземки, "показания" которых совпадают со сказанным выше.

"Принято решение определиться с датой проведения конкурсных процедур по проектированию станции "Кудрово" после завершения разработки документов территориального планирования (ППТ ЛО) АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - приводит "Деловой Петербург" ответ из КРТИ.

Отметим, что станция в Кудрово, формально находящегося в Ленобласти, должна стать продолжением "оранжевой" ветки метро и следовать за станцией "Улица Дыбенко".