Единороссы внесли в Госдуму поправки, ужесточающие законодательство о митингах

Депутат Государственной думы от "Единой России" Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение коллег два законопроекта, усложняющих жизнь участникам и организаторам уличных акций, сообщает "Эхо Москвы".

Первая инициатива запрещает проводить митинги у зданий экстренных служб, а также лишает права журналистов брать в руки плакаты и вести сбор подписей.

Вторая инициатива имеет отношение к хозяйственной стороне вопроса. В случае принятия законопроекта организаторы митингов должны будут отчитываться о происхождении и расходовании денег, собранных на ту или иную акцию, перед городскими властями, с которыми она согласовывалась. Организаторам также запрещено будет брать деньги от зарубежных жертвователей и от анонимов.

Отметим, что депутат Вяткин в последнее время участвует в разработке самых резонансных политических инициатив: его имя стоит под законами о фейках и неуважении к власти, об ужесточении требований к желающим избираться, о внедрении голосования по почте.