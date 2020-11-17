В РПЦ утверждают, что нельзя закрыть храмы без объявления режима ЧС

Председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда вступил в заочную полемику с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, ранее в целях эпидемиологической безопасности предложившим временно закрыть для посещения храмы и заявившим также, что меры предосторожности в них не соблюдаются должным образом.

"Как можно предположить, он давно не посещал храма, раз делает такие заявления. Но ведь никто и не заставляет его быть прихожанином, просим лишь о том, чтобы он не препятствовал другим жить полноценной жизнью христианина", - написал представитель клира в Telegram.

По словам Легойды, ни де-юре, ни де-факто о закрытии храмов на сегодняшний день не может идти речи.

"Правовых оснований для такого закрытия не существует, поскольку режим чрезвычайного положения никем не вводился. Никто не может запретить соборной молитвы, особенно в условиях, когда угрозу заражения можно минимизировать", - рассудил автор Telegram-канала.

"Пресс-секретаря" РПЦ также неприятно удивляет, что некоторые граждане не боятся посещать транспорт и кинотеатры, но опасность при этом видят в храмах, где реализуются "беспрецедентные меры безопасности".