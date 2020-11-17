В ГД внесли проект закона, обнуляющего предыдущие сроки Путина

Одну из ключевых поправок в Конституцию, принятых в июле, а именно поправку об обнулении сроков президента Владимира Путина оформили в виде проекта федерального закона и внесли в Государственную думу депутаты Павел Крашенинников, Ольга Севастьянова и сенатор Андрей Клишас, сообщает ТАСС. Если инициатива пройдет все стадии утверждения, то Путин с 2024 года получит право еще два раза выдвигать свою кандидатуру на высший пост в стране.

"Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство", - гласит еще одно важное уточнение, в действующем законодательстве отсутствующее.

Напомним, что "обнулиться" Путину предложила депутат Валентина Терешкова во время визита президента на заседание Госдумы 10 марта. Поправку вскоре одобрил Конституционный суд, вызвав тем самым критику в среде юристов и политологов.

Владимир Путин находится во главе страны с 2000 года, с перерывом на 2008-2012 годы, когда президентом работал его сподвижник Дмитрий Медведев.