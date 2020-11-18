18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18 ноября, 9:54

Суд отстранил арестованного мэра Томска от должности

фото ЗакС политика Суд отстранил арестованного мэра Томска от должности

Кировский суд Томска по ходатайству следствия временно отстранил от должности мэра города Ивана Кляйна, передает РИА "Новости".

"Следственными органами было заявлено ходатайство об отстранении от должности мэра на период следственный действий. Суд ходатайство удовлетворил", - сказал собеседник агентства.

Кляйн был задержан и арестован по обвинению в превышении полномочий. По версии следствия, он путем махинаций и внесения ложных сведений в реестр помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, которая прилегала к заводу "Томское пиво". Кляйн был гендиректором этого предприятия, а после его ухода в 2013 году этот пост заняла его жена Галина.

Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого он также был депутатом Томской областной думы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
0:01 Системный кандидат для Горизбиркома

18 ноября, 22:58 Спортивные мероприятия в Петербурге закроют для зрителей с 23 ноября

18 ноября, 21:15 Дольщики Normann объявили о завершении голодовки

18 ноября, 20:58 Карельскому историку Юрию Дмитриеву могут увеличить срок заключения

18 ноября, 20:30 Учреждение при Минобороны оштрафовали за повреждение дома-памятника в Кронштадте

18 ноября, 19:58 На очередной "Стратегии-18" в Кудрово задержали пятерых активистов

18 ноября, 19:45 Беглов высоко оценил работу аппарата Шишлова

18 ноября, 19:19 ЗакС эмоциональный

18 ноября, 19:13 В новой инфекционной больнице в Коммунарке взорвался кислород

18 ноября, 18:48 Путин назначил врио губернатора Белгородской области и врио главы Мордовии

18 ноября, 18:32 В Смольном отчитались о числе медиков, получивших различные коронавирусные выплаты

18 ноября, 17:59 Шлосберг готов к объединению с Навальным на время выборной кампании в Госдуму

18 ноября, 17:22 Елин не ожидает увидеть на Рождественской ярмарке "такого числа гостей, как было раньше"

18 ноября, 16:59 Амосов: Представитель Горизбиркома не должен быть так связан с руководством города

18 ноября, 16:55 В профсоюзе "Учитель" опасаются полного перехода на дистанционное обучение

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru