В России выявили еще 20,9 тысяч заболевших коронавирусом, свыше 2 тысяч - в Петербурге

В России за минувшие сутки зафиксировано 20 985 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Прямо сейчас, по данным штаба, болеют 456 528 россиян, всего за время эпидемии с марта зарегистрировано 1 991 998 случаев заражения. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 34 387 человек, 456 летальных исходов внесли в статистику за последний день.

В Петербурге заболеваемость продолжает значительно расти: за день заболели еще 2215 петербуржцев. Напомним, впервые порог в 2 тысячи случаев заболевания за день город преодолел 16 ноября. Всего с марта коронавирус перенесли 88 088. горожан, из них 51 999 выздоровели. По данным штаба, от коронавируса умерли 4691 петербуржцев, 71 смерть добавились за последние сутки.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 26 978 человек (+339), в Мурманской – до 24 103 (+260), в Коми – до 17 957 (+280). В Ленобласти всего заболели 14 495 человек (+207), в Карелии – 10 768 (+159), в Псковской области – 10 202 (+167). В В Новгородской области в статистику внесены 9 564 заболевших (+167), в Вологодской – 9 319 (+168), в Калининградской – 9 254 (+155), в НАО – 594 (+7).