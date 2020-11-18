ЦИК выдвинула в члены Горизбиркома главу Курортного района Чечину

Центральная избирательная комиссия выдвинула в члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии руководителя администрации Курортного района Наталью Чечину. Решение принято на заседании 18 ноября.

Конкуренцию Чечиной составил экс-декан РАНХиГС Сергей Цыпляев, которого в состав Горизбиркома предложила организация "Наблюдатели Петербурга". За Цыпляева проголосовали четыре члена Центризбиркома, за Чечину – девять.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что комиссия направит свое предложение губернатору Петербурга Александру Беглову, который и должен назначить Чечину в состав Горизбиркома. После этого Центризбирком будет принимать решение о том, кого рекомендовать в председатели Санкт-Петербургской избирательной комиссии, уточнил Булаев.

Напомним, 12 ноября Виктор Миненко покинул должность главы Горизбиркома и вышел из состава комиссии. Источники ЗАКС.Ру сообщали, что вероятный кандидат на его место – руководитель Курортного района Чечина.

Наталья Чечина с 1990 по 2014 год работала на разных должностях в администрации Курортного района Петербурга, где в этот период трудился и будущий градоначальник Петербурга Александр Беглов. В январе 2019 года врио губернатора Беглов назначил Чечину главой Курортного района.

София Саттарова

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