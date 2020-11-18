Глава Мордовии объявил о своей отставке

Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой одобрить его отставку, сообщается на сайте правительства региона.

"Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым. Ещё раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике", - говорится в обращении Волкова.

Волков возглавляет Мордовию с 2012 года. До этого в течение 17 лет он был председателем регионального правительства.

фото: пресс-служба Кремля