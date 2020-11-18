Сенаторы разрешили задержать аудитора Меня по делу о хищении 700 млн рублей

Совет Федерации разрешил задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня и привлечь его в качестве обвиняемого, передает РБК.

С соответствующим представлением обратилась Генпрокуратура, передает "Интерфакс". По словам генпрокурора Игоря Краснова, ведомство нашло доказательства причастности Меня к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

Сам Мень удивился, узнав, что его собираются задержать.

"Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять", - сказал он, добавив, что находится в России.

Мень был главой Ивановской области в 2005 – 2013 годах. После этого он стал министром строительства и оставался на этом посту до 2018 года, затем стал аудитором Счетной палаты.