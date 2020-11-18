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18 ноября, 14:25

Виталий Милонов заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Виталий Милонов заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, передает РИА "Новости".

По словам Милонова, он уже пять дней находится на самоизоляции после полученного положительного теста на инфекцию. В разговоре с 78.ru он рассказал, что несколько дней у него держалась высокая температура, пропало обоняние.

"Последние две недели я активно ездил по волонтёрской программе, в том числе посещал людей, которые не выходят из дома и выздоравливают после коронавируса. Может быть, там и подцепил", - предположил Милонов.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом болеют или уже переболели 130 депутатов. Это более четверти от всего созыва нижней палаты парламента.


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