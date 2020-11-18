Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, передает РИА "Новости".

По словам Милонова, он уже пять дней находится на самоизоляции после полученного положительного теста на инфекцию. В разговоре с 78.ru он рассказал, что несколько дней у него держалась высокая температура, пропало обоняние.

"Последние две недели я активно ездил по волонтёрской программе, в том числе посещал людей, которые не выходят из дома и выздоравливают после коронавируса. Может быть, там и подцепил", - предположил Милонов.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом болеют или уже переболели 130 депутатов. Это более четверти от всего созыва нижней палаты парламента.

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