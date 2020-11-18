Страдавшую от обысков дверь в офис ФБК продали за 122 тысячи рублей

Фонд борьбы с коррупцией продал на аукционе дверь, которую выламывали силовики при обыске, за 122 тысячи рублей, передает "МБХ медиа" со ссылкой на директора фонда Ивана Жданова.

Напомним, о выставлении двери на торги стало известно 11 ноября. Ее расписал брат Алексея Навального Олег, изобразив человека в шлеме и черной форме, который пилит болгаркой. Эта дверь за время ряда обысков в офисе ФБК стала так популярна, что у нее появился отдельный аккаунт в Twitter.

Кроме двери, на аукционе продали работы Олега Навального за 152 тысячи рублей в общей сложности. По словам Жданова, это "предварительный результат", работа пока не оплачены, и кто именно победил на аукционе – неизвестно.