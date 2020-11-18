Петербургский снегопад помешал посадке 11 самолетов

Выпавший 18 ноября в Петербурге первый снег стал причиной нарушения работы аэропорта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Пулково". Прибывшим самолетам пришлось приземлиться в неожиданных местах.

"За время расчистки аэродрома 11 воздушных судов, направлявшихся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы", - рассказали агентству.

О возможных сдвигах в расписании из-за снегопада в компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей транспортным узлом, предупреждали заранее. Ее пресс-служба также сообщает, что в течение дня "Пулково" восстановит привычный режим работы.

Утром городские улицы убирали 578 машин и почти 1300 дворников.