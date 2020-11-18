Владельцы ТЦ во избежание закрытия ищут компромисса со Смольным и Роспотребнадзором

Рост заболеваемости коронавирусом и постепенное возвращение сопутствующих ограничений побудили представителей петербургского бизнеса официально обратиться к вице-губернатору Евгению Елину и главе регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой. В своем письме владельцы торговых и торгово-развлекательных центров выражают готовность нести еще более высокую ответственность за все происходящее на их территории, поскольку главное для них - не оказаться вновь закрытыми.

Среди новых мер безопасности, которые сами предприниматели совместно с ассоциацией "Деловая Россия" и предлагают, выделяются запрет на посещение ТРК для детей младше 14 лет без сопровождения взрослых и введение нового норматива посещаемости (не более 1 человека на 8 квадратных метров). Кроме того, авторы письма, на текст которого ссылается "Фонтанка", обязуются разделять потоки посетителей на входе и выходе из своих комплексов и своими силами предотвращать кучкование людей на этажах.

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