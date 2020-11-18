Учреждение при Минобороны оштрафовали за повреждение дома-памятника в Кронштадте

Суд в Кронштадте наказал 200-тысячным штрафом учреждение "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений (ТУИО)", подведомственное Министерству обороны, передает объединенная пресс-служба судов. Организация не следила должным образом за состоянием одного из зданий Служительских флигелей, построенного в XVIII веке и признанного памятником. Претензии к структуре Минобороны возникли у сотрудников КГИОП нынешним летом после выезда на место: они обнаружили деформацию кирпичной кладки и ряд других изъянов.

Примечательно, что ответчик на слушание не явился, передав в письменном виде, что ТУИО не должно ремонтировать объект культурного наследия и, более того, не может себе этого позволить.