Власти потратят 65 млрд рублей на проведение высокоскоростного интернета в Арктике

В арктической части России начали строить трансарктическую магистральную подводную волоконно-опическую линию связи, сообщили в Росморречфлоте. По данным РБК, проект обойдется бюджету в 65 млрд рублей.

Линия протяженностью более 12,5 тысяч км проляжет от Мурманска до Владивостока с выходом локальных линий связи в крупнейшие порты и населенные пункты арктической зоны. Работу Росморречфлот ведет совместно с Минтрансом и ФГУП "Росморпорт".

Пропускная способность линии должна составить 52–104 Тбит/с. Идея проекта обсуждалась несколько лет, контракт на строительство был подписан в 2019 году. Первый участков сети от Териберки до Амдермы планируется запустить в 2021 году, завершить проект полностью – в 2026-м.