Полицейских вызвали в МО "Смольнинское" из-за порванного портрета Путина

Полицейские пришли на заседание депутатов МО "Смольнинское" 18 ноября из-за сообщения о порванном портрете "главнокомандующего", сообщила в Twitter депутат МО "Смольнинское" Диана Серая.

Муниципальный депутат МО "Смольнинское" Никита Юферев рассказал ЗАКС.Ру, что 18 ноября перед заседанием плановой бюджетной комиссии обнаружил отсутствие портрета поэта и писателя Александра Пушкина в помещении местной администрации, где проходят мероприятия мунсовета. Ранее этот портрет он принес из дома и повесил на стену в кабинете, уточнил мундеп.

- Пушкин - такая фигура, которая всех объединяет, людей разных политических взглядов. Я думаю, единоросс ничего не имеет против Пушкина, - заявил депутат.

По его словам, изображения поэта найти не удалось, но вместо него на стене висел портрет молодого президента России Владимира Путина - сейчас глава государства выглядит по-другому. Юферев сообщил, что порвал это изображение и убрал на полку. После этого в муниципалитет приехало пять сотрудников полиции к началу заседаний совета, рассказал депутат. На видео, опубликованном Серой, слышно, что они говорят о поступившем к ним сообщении, что "порвали портрет главнокомандующего". Сотрудникам полиции пришлось подождать, пока закончится заседание, после чего они опросили присутствовавших.

В своем пояснении Юферев указал на пропажу принадлежащего ему изображения Пушкина и заявил, что порвал "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ - В.В.Путина" из-за того, что "был зол".

По словам Юферева, муниципальные депутаты решили, что полицию вызвала одна из сотрудниц аппарата. Она больше всех возмущалась произошедшим, уточнил мундеп. Однако, напомнил он, полиция сказала, что звонок был анонимным. И.о. главы муниципалитета Григорий Ранков в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что уверен - сотрудники администрации и аппарата полицию не вызывали. По его словам, прежде чем совершить такие действия они бы посоветовались с ним.

Сам Ранков на мероприятии не присутствовал - он находится на больничном. Он отметил, что в уставе МО прописано, что заседания проходят по созыву руководителя муниципалитета и все решения подписывает он или его заместитель. Поэтому сбор мундепов 18 ноября не имеет силы, заявил Ранков.

Он добавил, что сам бы вызвал полицию, если бы узнал о порванном портрете до приезда правоохранительных органов. По его мнению, мундепы не имеют право что-либо менять в помещении - оно принадлежит местной администрации, которое является отдельным юридическим лицом.

- Это не их помещение. Юферев не имеет права вешать портреты Чайковского, Элтона Джона, Пушкина не в своей собственности. У себя в машине, у себя дома - он имеет право. Так же как и снимать, делать перестановки, что-то выносить, портить имущество, которое стоит на балансе, он тоже не имеет права, - уверен Ранков.

Юферев не смог предположить, что может грозить за испорченное изображение: "Я не знаю, грозит ли что-то людям в 21 веке за порванный портрет". Ранков же считает, что мундепа могут привлечь за порчу чужого имущества.