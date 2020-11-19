С улиц Петербурга убрали почти 50 кубометров первого снега

С улиц Петербурга вывезли 48 кубометров снега за среду, 18 ноября, сообщили в комитете по благоустройству.

В течение дня количество снегоуборочной техники в городе увеличили с 578 до 650, а затем и до 671 единиц. Мокрый снег и ледяную корку убирали более 1300 дворников. На борьбу с гололедицей ушло более 1,5 тысячи кубометров соли и 135 тонн смеси соли с песком.

Сегодня, 19 ноября, тротуары и проезжие части приводят в порядок 632 уборочные машины и 1300 дворников.

Пока снег быстро тает из-за теплой погоды. Днем 19 ноября в городе ожидается до +10 градусов тепла. Уже завтра, 20 ноября, температура воздуха опустится до +1.