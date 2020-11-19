Аудитору Меню на два месяца запретили пользоваться интернетом и менять местонахождение

Басманный суд в Москве избрал меру пресечения для аудитора Счетной палаты Михаила Меня, задержанного по уголовному делу о растрате 700 млн бюджетных рублей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. Ограничение свободы до 18 января включило в себя запрет на пользование интернетом, смену фактического места проживания, общение с конкретными людьми и получение корреспонденции. При этом чиновнику разрешается гулять до двух часов в день.

Михаила Меня задержали накануне, 18 ноября, для чего потребовалось специальное разрешение от Совета Федерации. Госслужащему инкриминируют хищение 700 млн рублей из бюджета Белгородской области, где он в 2005-2013 годах работал губернатором.