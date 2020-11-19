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19 ноября, 18:30

Елин: Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных

фото ЗакС политика Елин: Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин счел, что город вступил в новый и долгожданный этап противостояния пандемии. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "78".

"Сейчас некоторое плато образовалось, если брать количество госпитализаций. Надежда, что вдруг, что после этого мы вниз пойдём", - произнес Елин.

Впрочем, добавил он, горожанам предстоит так или иначе существовать в условиях пандемии целую зиму, и, кроме того, не исключена "третья волна" заразы. Наконец, предупредил Елин, неизвестно, как поведет себя российская вакцина.

"Мы не всегда понимали, что нам надо делать, приходилось перестраиваться и допускать много ошибок", - также подчеркнул вице-губернатор, анализируя длящуюся с марта борьбу с инфекцией.

По его словам, пропорциональное соотношение разных групп медицинского персонала нуждается в пересмотре.

Ранее высокопоставленные петербургские чиновники практически единогласно предрекали, что пик заболеваемости придется на новогодние праздники. Тем временем, в городе уже четвертый день подряд регистрируют свыше двух тысяч новых заражений COVID-19.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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