Рестораторы ждут равноправного диалога со Смольным, ограничивающим их работу

Союз независимых рестораторов Петербурга адресовал губернатору Александру Беглову письмо, в котором звучит призыв к равному и открытому диалогу о коронавирусных ограничениях, препятствующих полноценной работе общепита. Их бизнес, подчеркивают авторы письма, уже несет серьезные убытки, и неизвестно, что будет дальше: с ними при принятии решений никто из чиновников не советуется и ни о чем не предупреждает. Последнее из таких ограничений - запрет на работу в ночное время.

"Принятие в одностороннем порядке решений, ограничивающих ведение законной предпринимательской деятельности, но не подкреплённых мерами, компенсирующими экономический удар по бизнесу, лишь подрывает доверие к власти и порождает проблемы в экономической и социальной сфере, не решая при этом задач борьбы с пандемией", - говорится, в частности, в документе, цитируемом "Фонтанкой".

С учетом того, что заведения общепита очень серьезно пострадали весной и летом от вынужденного закрытия, продолжение нынешней политики Смольного приведет многих из них к полному банкротству, предрекают рестораторы. Многие из них уже работают себе в убыток, а ситуация выглядит в их глазах как проявление неуважения и даже лицемерия и "провоцирует переход к подпольному формату работы". Бизнесмены ожидают для себя снижения налогов, отсрочки платежей и льготных кредитов, а также рассчитывают на то, что город способен на разовые прямые выплаты их наемным сотрудникам.

Накануне письмо в Смольный с просьбой не закрывать их объекты отправили владельцы торговых центров.

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