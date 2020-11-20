В России впервые выявили более 24 тысяч зараженных коронавирусом за день

В России за последние сутки выявлено 24 318 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Прямо сейчас, по данным штаба, коронавирусной инфекцией болеет 453 201 пациент. За время эпидемии зафиксировано 2 039 926 случаев заболевания, 35 311 человек умерли от коронавируса. 461 летальных исход внесли в списки за последний день.

В Петербурге заболеваемость продолжает расти, за сутки зафиксировано 2 394 новых случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, сейчас болеют 33 539 петербуржцев, всего зафиксировано 92 794 случая проявления болезни в городе. Умерли, по данным штаба, 4 826 заболевших, 63 смерти добавили в статистику за минувшие сутки.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 27 651 человек (+339), в Мурманской – до 24 639 (+267), в Коми – до 18 511 (+276). В Ленобласти всего заболели 14 890 человек (+198), в Карелии – 11 410 (+343), в Псковской области – 10 530 (+163). В Новгородской области в статистику внесены 9 903 заболевших (+169), в Вологодской – 9 665 (+174), в Калининградской – 9 588 (+173), в НАО – 612 (+10).