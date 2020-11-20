Глава Роспечати: Миссия выполнена, мне не стыдно за нашу деятельность

Глава Роспечати Михаил Сеславинский заявил, что ему не стыдно за работу агентства, и он сделает все, чтобы передача функционала в Минцифры была безболезненной для отрасли, передает ТАСС.

"Наша миссия выполнена. Мне не стыдно за нашу деятельность. Но эта работа необходима и в будущем. Функции агентства в полном объеме переходят Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Господдержка отрасли будет продолжена. Мы сделаем все возможное, чтобы этот переход, в соответствии с указом президента, был безболезненным и эффективным", - сказал Сеславинский

По его словам, вероятнее всего, значительная часть ключевых сотрудников перейдет на работу в Минцифры.

Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи 20 ноября.