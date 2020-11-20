Бастрыкин предложил закрепить факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости закрепить факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Заявление прозвучало на международном форуме "Уроки Нюрнберга" в Москве, который посвящен 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

"Я думаю, что одной из политических, правовых и нравственных задач нашего форума является консолидация наших усилий в выработке единых позиций признания и сегодняшнего закрепления факта геноцида советского народа и того, что те принципы и идеи, которые были закреплены в уставе Нюрнбергского трибунала, имеют сегодня животрепещущее и практическое значение", - сказал Бастрыкин.

Ранее аналогичное предложение выдвинул генпрокурор Игорь Краснов. Он предложил внести изменения в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", направленные на "законодательное установление незыблемости принципов международного права, признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала, закрепления таких понятий, как "нацизм", "фашизм", "геноцид народов Советского Союза".