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14:19

Рособрнадзор перенес итоговые сочинения для 11-х классов на весну из-за коронавируса

фото ЗакС политика Рособрнадзор перенес итоговые сочинения для 11-х классов на весну из-за коронавируса

Рособрнадзор объявил о переносе итогового сочинения в 11-х классах на весну, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Решение было принято из-за неблагоприятной ситуации с эпидемией коронавируса в России.

Также Рособрнадзор изменит формат проведения итогового собеседования по русскому языку для учеников 9-х классов. Согласно расписанию, оно должно пройти 10 февраля и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. Если ситуация с эпидемией не улучшится, то в эти же сроки по решению региональных властей собеседования проведут в дистанционном формате.

Итоговое собеседование – это допуск к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Итоговое сочинение – допуск к ЕГЭ для выпускников 11-х классов.

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