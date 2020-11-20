Прокуратура просит назначить Шестуну 20 лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна 20 лет колонии строгого режима, сообщила супруга Шестуна Юлия.

Также прокуратура просит назначить Шестуну штраф в 50 млн рублей и взыскать с него еще 64 млн. "Надо отметить, что за экономические преступления ту же Васильеву ("Оборонсервис") осудили на 5 лет, бывшего министра экономического развития России Улюкаева - на 8 лет", - сказала Юлия Шестун, отметив, что "20 лет за экономические преступления в России, пожалуй, еще никому не давали".

С середины 2018 года Шестун проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками. Его обвиняют по статьям 290 (получение взятки), 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание денег) и 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Следствие считает, что Шестун незаконно передал в собственность юрлицу участок по льготной цене. Сам он настаивает на том, что дело полностью сфабриковано.