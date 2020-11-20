Смольный выделил на поздравительные открытки 1,8 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга заказывает поздравительные наборы для семи праздников следующего года. Соответствующая закупка опубликована 20 ноября. Максимальная цена контракта составляет 1,8 млн рублей.

В поздравительный набор, согласно техническому заданию, входят открытка, вкладыш и конверт. Рассылать их администрация губернатора планирует на День защитника Отечества (350 шт.), Международный женский день (300 шт.), День Победы (500 шт.), День России (500 шт.), День народного единства (500 шт.), Новый год (850 шт.), а также в качестве приглашения на Губернаторский прием в конце года (900 шт.).

Для каждой открытки исполнитель должен будет разработать по пять различных вариантов оригинального художественно-графическое решения, не повторяющего ранее изданные открытки, плакаты и аналогичный иллюстративный материал. Каждый макет оценивается в 13,6 тысяч рублей, а сами поздравительные наборы могут стоить от 420 до 530 рублей за штуку.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 30 ноября.