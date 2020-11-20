Усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах превратят в ресторан

Неиспользуемое главное здание бывшей усадьбы Орловых-Денисовых в Приморском районе, в настоящее время переживающее начало капитального ремонта, в обозримой перспективе переформатируют под ресторан, сообщает строительное издание "Канонер". Этим участком на Главной улице владеет компания "Апероль", на сегодняшний день осуществившая в старинном двухэтажном здании с колоннами базовые противоаварийные работы.

Построенная в середине XIX века, усадьба входит в реестр исторических памятников федерального значения. За последние десять лет никто из владевших аварийным объектом предпринимателей так и не привел его в порядок, несмотря на дававшиеся обязательства.