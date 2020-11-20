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16:52

Во время пандемии различные меры поддержки коснулись 2 млн петербуржцев

фото ЗакС политика Во время пандемии различные меры поддержки коснулись 2 млн петербуржцев

В петербургском правительстве подвели промежуточные итоги социальной поддержки горожан в период пандемии коронавируса. За девять месяцев нынешнего года гражданам оказали финансовую помощь на общую сумму свыше 50 млрд рублей, что на 9,5% превышает объем прошлогодних "вложений" аналогичного характера. Адресами этой помощи в 2020 году стали не менее двух миллионов петербуржцев.

"Город не только сохранил все социальные выплаты, но и ввёл дополнительные меры поддержки для нуждающихся", - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

На одни только семьи с маленькими детьми, реализуя президентский указ, город потратил 3,2 млрд рублей. Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, в свою очередь, получили 9,8 млрд рублей. Число и тех, и других составило порядка 1 млн 282 тысяч. 

Соблюдавшие карантинные правила нынешней весной пожилые петербуржцы, напоминает сайт Смольного, получили единовременную выплату в размере 2 тысячи рублей, и таких людей нашлось 700 тысяч. Наконец, единовременные выплаты по 800 рублей на покупку средств индвивидуальной защиты получили 1,8 млн горожан.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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