Во время пандемии различные меры поддержки коснулись 2 млн петербуржцев

В петербургском правительстве подвели промежуточные итоги социальной поддержки горожан в период пандемии коронавируса. За девять месяцев нынешнего года гражданам оказали финансовую помощь на общую сумму свыше 50 млрд рублей, что на 9,5% превышает объем прошлогодних "вложений" аналогичного характера. Адресами этой помощи в 2020 году стали не менее двух миллионов петербуржцев.

"Город не только сохранил все социальные выплаты, но и ввёл дополнительные меры поддержки для нуждающихся", - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

На одни только семьи с маленькими детьми, реализуя президентский указ, город потратил 3,2 млрд рублей. Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, в свою очередь, получили 9,8 млрд рублей. Число и тех, и других составило порядка 1 млн 282 тысяч.

Соблюдавшие карантинные правила нынешней весной пожилые петербуржцы, напоминает сайт Смольного, получили единовременную выплату в размере 2 тысячи рублей, и таких людей нашлось 700 тысяч. Наконец, единовременные выплаты по 800 рублей на покупку средств индвивидуальной защиты получили 1,8 млн горожан.

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