В Петербурге могут сделать круглосуточным тестирование на COVID-19

Петербургское правительство рассматривает вариант перевода лабораторий, занимающихся тестированием горожан на коронавирус, на круглосуточный режим работы, следует из рассылки пресс-службы вице-губернатора Евгения Елина. Точное число таких лабораторий - 48, и все они проводят ПЦР-диагностику.

"Вице-губернатор поручил выполнить все необходимые действия для оптимизации работы лабораторий города. В ближайшее время будет решен вопрос о переводе всех государственных лабораторий на круглосуточный режим", - гласит текст сообщения.

По имеющейся у чиновников статистике, каждые сутки в городе проводится в среднем 33 тысяч тестов, но в самые напряженные дни показатель превышал 40-тысячный порог. Аппарат Елина также напоминает, что, согласно последним указанием федерального Роспотребнадзора, тестирование биоматериала на коронавирус не должно занимать более 48 часов.

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