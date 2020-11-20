Ученые ЛЭТИ разработали биочип, способный диагностировать COVID-19

В петербургском университете ЛЭТИ создали биочип, предназначенный для быстрого тестирования людей на коронавирус. В его основу легли цепочки из аминокислотных остатков, способные реагировать на инфекцию.

"При заражении коронавирус SARS-CoV-2 адсорбируется на поверхности клеток с помощью шипов. Ученые "ЛЭТИ" пришли к выводу, что для инактивации коронавируса и для его экспресс-анализа можно использовать молекулы олигопептидов, обладающих пространственной структурой, комплементарной шипам коронавируса", - гласит сообщение пресс-службы вуза.

Собственно, биочип с описанными выше молекулами в состоянии, благодаря разработке ученых, зафиксировать и опознать вирус. Открытие продемонстрировали на проходящем онлайн XXIV международном форуме "Российский промышленник".