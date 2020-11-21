Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2021 год

Президент Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции, на 2021 год, указ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, продовольственное эмбарго в России было введено в 2014 году, после того, как США и Евросоюз ввели санкции в отношении России из-за присоединения Крыма. В 2015 году Путин подписал еще один указ, согласно которому все "санкционные" товары, попадающие в Россию, должны уничтожаться.

Теперь в Россию запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольстви из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Исландии, Лихтенштейна. В феврале 2019 года российская таможня предлагала расширить список запрещенных к ввозу продуктов, включив туда консервы из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов, яйца, мед, джемы, фруктовые пюре и соки.