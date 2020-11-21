Беглов призвал соблюдать дистанцию для борьбы с ростом заболеваемостью коронавирусом в Петербурге

Губернатор Петербурга в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в городе поможет остановить соблюдение социальной дистанции.

"Главное сейчас – ограничить возможность общения в людных местах", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Беглов обратил внимание на то, что в транспорте, магазинах, учреждениях Петербурга всегда многолюдно. В торговых центрах посетители тоже вынуждены контактировать с большинм количеством людей, особенно в ограниченном пространстве ресторанов и фудкортов, отметил он. Беглов напомнил, что с 23 ноября вступят в силу новые "коронавирусные" ограничения в Петербурге.

"Конечно, бизнес на это реагирует сложно. Предпринимателей можно понять – только пережили первую волну, теперь вторая. Но запас коек у нас не бесконечен. Если не будем соблюдать правила и носить маски – не выдержит никакая система здравоохранения", – сказал Беглов.

В последнюю неделю в Петербурге практически каждый день выявляют по 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.