Памятник Хо Ши Мину в Выборгском районе Петербурга откроют в 2021 году

На севере Петербурга в 2021 году установят памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину, сообщили в Смольном.

21 ноября на месте установки будущего памятника побывал губернатор Александр Беглов. Памятник установят на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина. Изготовлением и установкой памятника займется вьетнамская сторона, благоустройством территории – администрация Выборгского района.

Бронзовый памятник Хо Ши Мину будет высотой 3-4 метра, его установят на каменном постаменте высотой 2 метра. Лицо статуи будет обращено на восток, в сторону Вьетнама. Открытие памятника запланировано на 2021 год.

"Памятник, который здесь появится, - дань уважения основателю вьетнамского государства, очень много сделавшего для укрепления дружбы наших народов, - заявил Беглов.

Это будет второй памятник Хо Ши Мину в Петербурге. Первый был установлен в 2010 году во дворе Института Хо Ши Мина на территории СПбГУ.

фото: Пул 78 / Telegram

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.