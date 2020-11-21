Россия запретила въезд 25 британцам из-за санкций Лондона по "делу Магнитского"

Россия ввела персональные санкции в отношении 25 представителей Великобритании в ответ на санкции из-за "дела Магнитского", передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Им запрещен въезд в Россию, конкретные имена не называются.

Захарова заявила, что "по всем сюжетам, связанным со смертью Магнитского", российская сторона давала "исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать". "Непонятно, на каком основании там берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", - прокомментировала она введение санкций в отношении России.

По версии представителя МИДа, введение санкций со стороны Лондона – это попытка вмешаться в дела России и давление на российскую систему правосудия.

Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в московском СИЗО в 2009 году. Официальной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. В ноябре 2011 года Hermitage Capital представил 100-страничный доклад под названием "Пытки и убийство Магнитского. Сокрытие правды государственными органами", в котором утверждалось, что заключенного избивали и не обращали внимания на его заявления об ухудшении здоровья.

Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского" вступил в силу в Великобритании в 2018 году, но применить его британская сторона смогла только после выхода страны из Евросоюза. В список попали 25 россиян, в том числе – глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший заместитель министра внутренних дел Алексей Аничин, судьи Алексей Криворучко и Светлана Ухналева.