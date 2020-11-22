Свыше 24 тысяч россиян заразились COVID-19 за сутки, из них 2668 - петербуржцы

В России в очередной раз фиксируют антирекорд, регистрируя более 24 581 случай заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 401, а сумело поправиться 18 008 человека, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6 575 новых больнвх, в Петербурге – 2 668 (новый антирекорд), в Подмосковье – 949. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровели 1335 человек и скончалось 57.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию, Индию и Францию.