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11:10

Свыше 24 тысяч россиян заразились COVID-19 за сутки, из них 2668 - петербуржцы

фото ЗакС политика Свыше 24 тысяч россиян заразились COVID-19 за сутки, из них 2668 - петербуржцы

В России в очередной раз фиксируют антирекорд, регистрируя более 24 581 случай заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 401, а сумело поправиться 18 008 человека, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6 575 новых больнвх, в Петербурге – 2 668 (новый антирекорд), в Подмосковье – 949. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровели 1335 человек и скончалось 57. 

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию, Индию и Францию.

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