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11:40

Скверы в центре Петербурга закрыли на случай штормового ветра

фото ЗакС политика Скверы в центре Петербурга закрыли на случай штормового ветра

Сады и скверы в центральной части Петербурга решили закрыть в связи с непогодой, которую прогнозируют метеорологические службы, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. В ближайшее время нельзя будет попасть в скверы Казанский и Галины Старовойтовой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады и сад Сан-Галли.

Чиновники обещают своевременно реагировать на возможные падения зеленых насаждений и элементов благоустройства в результате порывов ветра. Автомобилистам настоятельно советуют не парковаться рядом со стволами деревьев.

Накануне региональное управление МЧС сообщило, что петербуржцам 22 ноября следует быть готовым к порывам штормового ветра, которые могут достигнуть 20 м/с.

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