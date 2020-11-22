Река Новая в очередной раз окрасилась в аномальный цвет

Следящий за экологической ситуацией на юго-западе Петербурга депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов обнаружил признаки нового загрязнения реки Новой, которая время от времени страдает от ядовитых выбросов. Характерно, что, по словам Кириллова, предыдущие жалобы на состояние реки, отправленные больше года назад, не получили от компетентных органов ответа, устроившего бы местных активистов.

"В дежурной службе Комитета по природопользованию предположили, что это дафнии, маленькие красные рачки, которых мы иногда встречали в нашей реке, но я с ними не согласен, так как дафнии активны только в теплое время года, да и не окрашивают они воду в такой яркий красный цвет", - рассказал мундеп изданию "МБХ Медиа Северо-Запад".

Теперь цвет реки скорее зеленый, а "аромат" сродни канализационному, в связи с чем чиновникам из профильного комитета написали снова. Ответить на запрос придется также представителям ГУП "Водоканал".

Фото: Никита Кириллов